Уряд затвердив порядок поводження зі спортивною зброєю
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. В Україні набула чинності постанова кабміну про порядок придбання, зберігання, перевезення і використання спортивної зброї, боєприпасів та утримання стрільбищ. Відповідний документ опублікований на Урядовому порталі, передає УНН.
Документ, розроблений Міністерством молоді та спорту спільно із спортивною громадськістю, уточнює визначення спортивної вогнепальної зброї та порядок поводження з нею.
Відомство повідомляє, що постанова дозволить створити умови для ефективного розвитку стрілецького спорту, сприятиме підготовці та участі національних збірних команд у міжнародних заходах тощо.
"Спочатку ми добилися ухвалення відповідних законодавчих змін. А тепер маємо й постанову КМУ, якою на практиці реалізується закон про спортивну зброю. Наша команда змогла вирішити болюче та життєво-необхідне питання для стрілецьких видів спорту, яке роками не зрушувало з місця. Дякую колегам з Уряду й всім, хто наполегливо працював над цією справою!" - наголосив Міністр молоді та спорту Ігор Жданов.
Раніше УНН повідомляв, що камбін України підтримав вихід з угоди про загальні умови поставок товарів між організаціями країн-учасниць СНД.