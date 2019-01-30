Україна вийшла з ще однієї угоди в рамках СНД
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Кабінет міністрів України підтримав вихід з угоди про загальні умови поставок товарів між організаціями країн-учасниць Співдружності незалежних держав, передає УНН.
Сьогодні, 30 січня Уряд підтримав ініціативу Мінекономрозвитку та припинив для України дію угоди “Про загальні умови поставок товарів між організаціями держав-учасниць СНД”.
Відповідна угода 1992 року визначала принципи укладання, внесення змін та розірвання міждержавних торгово-економічних угод країн СНД, зокрема обсяги, ліміти, терміни поставок товарів, а також закріплювала конкретних постачальників за визначеними покупцями.
За оцінкою Мінекономрозвитку положення зазначеної Угоди містять застаріле регулювання часів планової економіки, що є неприпустимим та не відповідає сучасним принципам ринкової економіки в Україні.
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Окрім того, на сьогодні також відсутні фактичні міждержавні торгово-економічних угоди між державами-учасницями СНД.
Відповідно до рішення Уряду України, Міністерство закордонних справ України, в установленому порядку повідомить Виконавчий комітет Співдружності Незалежних Держав про припинення для України дії угоди.
Як повідомляв УНН, Київ ще не повідомляв Виконком СНД про рішення вийти з трьох економічних угод