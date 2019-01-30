Украина вышла из еще одного соглашения в рамках СНГ
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Кабинет министров Украины поддержал выход из соглашения об общих условиях поставок товаров между организациями стран-участниц Содружества независимых государств, передает УНН.
Сегодня, 30 января Правительство поддержало инициативу Минэкономразвития и прекратил для Украины действие соглашения "Об общих условиях поставок товаров между организациями государств-участников СНГ".
Соответствующая соглашение 1992 года определяло принципы заключения, внесения изменений и расторжения межгосударственных торгово-экономических соглашений стран СНГ, в частности объемы, лимиты, сроки поставок товаров, а также закрепляла конкретных поставщиков по определенным покупателями.
По оценке Минэкономразвития положения указанного Соглашения содержат устаревшее регулирования времен плановой экономики, что является недопустимым и не соответствует современным принципам рыночной экономики в Украине.
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Кроме того, сегодня также отсутствуют фактические межгосударственные торгово-экономические соглашения между государствами-участниками СНГ.
Согласно решению Правительства Украины, Министерство иностранных дел Украины, в установленном порядке сообщит Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств о прекращении для Украины действия соглашения.
Как сообщал УНН, Киев еще не сообщал Исполком СНГ о решении выйти из трех экономических соглашений.