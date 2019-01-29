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Київ ще не повідомляв Виконком СНД про рішення вийти з трьох економічних угод

Київ ще не повідомляв Виконком СНД про рішення вийти з трьох економічних угод

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 січня. УНН. Офіційний Київ поки не повідомив Виконком СНД про рішення вийти з трьох економічних угод. Про це заявив у вівторок журналістам голова Виконкому СНД Сергій Лебедєв, передає УНН з посиланням на ТАСС.

"Ні, ми поки ніяких нот не отримували, ми знаємо з повідомлень засобів масової інформації, що в Києві нібито таке рішення прийнято, але офіційних документів про вихід з цих угод ми поки не отримували", - сказав Лебедєв.

Нагадаємо, 23 січня Україна вийшла з трьох угод з економічного співробітництва в рамках Співдружності Незалежних Держав (СНД).

Як зазначається, Угода про міждержавний обмін економічною інформацією, укладена 26 червня 1992 року у Мінську, та Угода про обмін інформацією в галузі зовнішньоекономічної діяльності, укладена 24 вересня 1993 року в Москві, передбачали налагодження обміну між країнами-учасниками СНД актуальною економічною інформацією та статистичними показниками соціально-економічного становища в країнах, ініційованих урядами країн економічних перетворень, міжнародної торгівлі та інше.

Третій міжнародний договір в рамках СНД, дія якого відтепер рішенням Кабінету Міністрів припинена для України, - це Угода про співробітництво в галузі зовнішньоекономічної діяльності, яка була укладена 15 травня 1992 року у Ташкенті. Цей документ, як зазначили у Міністерстві, передбачав, що країни-учасниці СНД будуть спільно координувати свою політику та співпрацювати щодо здійснення зовнішньоекономічної діяльності із третіми країнами та міжнародними організаціями. Крім того, Угода визначала необхідність проведення консультацій між країнами СНД щодо встановлення контактів і проведення переговорів про членство в інших міжнародних економічних і фінансових організаціях.

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