Киев пока не уведомлял Исполком СНГ о решении выйти из трех экономических соглашений

"Нет, мы пока никаких нот не получали, мы знаем из сообщений средств массовой информации, что в Киеве якобы такое решение принято, но официальных документов о выходе из этих соглашений мы пока не получали", - сказал Лебедев.



Напомним, 23 января Украина вышла из трех соглашений по экономическому сотрудничеству в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ).



Как отмечается, Соглашение о межгосударственном обмене экономической информацией, заключенное 26 июня 1992 в Минске, и Соглашение об обмене информацией в области внешнеэкономической деятельности, заключенное 24 сентября 1993 в Москве, предусматривали налаживание обмена между странами-участницами СНГ актуальной экономической информацией и статистическими показателями социально экономического положения в странах, инициированных правительствами стран экономических преобразований, международной торговли и прочее.



Третий международный договор в рамках СНГ, действие которого отныне решением Кабинета Министров приостановлена для Украины - это Соглашение о сотрудничестве в области внешнеэкономической деятельности, заключенного 15 мая 1992 года в Ташкенте. Этот документ, как отметили в Министерстве, предусматривал, что страны-участницы СНГ будут совместно координировать свою политику и сотрудничать в осуществлении внешнеэкономической деятельности с третьими странами и международными организациями. Кроме того, Соглашение определяло необходимость проведения консультаций между странами СНГ по установлению контактов и проведение переговоров о членстве в других международных экономических и финансовых организациях.