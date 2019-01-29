Киев пока не уведомлял Исполком СНГ о решении выйти из трех экономических соглашений
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Официальный Киев пока не уведомил Исполком СНГ о решении выйти из трех экономических соглашений. Об этом заявил во вторник журналистам председатель Исполкома СНГ Сергей Лебедев, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Нет, мы пока никаких нот не получали, мы знаем из сообщений средств массовой информации, что в Киеве якобы такое решение принято, но официальных документов о выходе из этих соглашений мы пока не получали", - сказал Лебедев.
Напомним, 23 января Украина вышла из трех соглашений по экономическому сотрудничеству в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ).
Как отмечается, Соглашение о межгосударственном обмене экономической информацией, заключенное 26 июня 1992 в Минске, и Соглашение об обмене информацией в области внешнеэкономической деятельности, заключенное 24 сентября 1993 в Москве, предусматривали налаживание обмена между странами-участницами СНГ актуальной экономической информацией и статистическими показателями социально экономического положения в странах, инициированных правительствами стран экономических преобразований, международной торговли и прочее.
Третий международный договор в рамках СНГ, действие которого отныне решением Кабинета Министров приостановлена для Украины - это Соглашение о сотрудничестве в области внешнеэкономической деятельности, заключенного 15 мая 1992 года в Ташкенте. Этот документ, как отметили в Министерстве, предусматривал, что страны-участницы СНГ будут совместно координировать свою политику и сотрудничать в осуществлении внешнеэкономической деятельности с третьими странами и международными организациями. Кроме того, Соглашение определяло необходимость проведения консультаций между странами СНГ по установлению контактов и проведение переговоров о членстве в других международных экономических и финансовых организациях.