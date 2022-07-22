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Правительство утвердило порядок функционирования реестра биометана

Правительство утвердило порядок функционирования реестра биометана

Киев • УНН

 • 88265 просмотра

КИЕВ. 22 июля. УНН. Кабинет министров Украины одобрил постановление о порядке функционирования реестра биометана. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Правительственный портал.

Цитата

«Сегодня, 22 июля, на заседании Правительства одобрен проект постановления Кабинета Министров Украины «О Порядке функционирования реестра биометана». Утвержденный порядок был разработан Госэнергоэффективностью совместно с Минэнерго во исполнение Закона Украины от 21.10.2021 №1820 о развитии рынка биометана в Украине», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что правительственное решение является еще одним шагом к полноценной интеграции Украины в ЕС и реализации совместной с ЕС цели – преодоления зависимости от импортных энергоносителей и развития устойчивой энергетики.

В утвержденном порядке также учтены европейские практики функционирования таких реестров биометана.

В соответствии с Законом Госэнергоэффективности ответственен за ведение Реестра биометана и выдачу гарантий происхождения и сертификатов происхождения биометана.

Отмечается, что реестр будет работать в соответствии с требованиями Порядка, в котором определены процедуры:

  • создание реестра биометана, его функциональных возможностей, сроков и порядка представления в него информации;
  • создание аккаунта пользователей Реестра биометана;
  • выдача, передача, распределение и отмена гарантий происхождения биометана;
  • выдача сертификатов происхождения биометана;
  • проведение аудита производства биометана.

«Важно то, что для производителя биометана для создания аккаунта в Реестре обязательным является проведение аудита объекта производства биометана. Аудитор должен быть сертифицирован по добровольной системе сертификации устойчивого биотоплива, признанной Европейской Комиссией», - говорится в сообщении.

Реестр гарантий происхождения биометана будет частью Единой платформы реестров гарантий происхождения энергии в Украине, разрабатываемой Госэнергоэффективностью из Минэнерго.

“В целом запуск реестра обеспечит возможность верифицировать и предоставлять производителям гарантии происхождения биометана, поданного в газотранспортную систему. Это необходимая составляющая будущего рынка производства и использования биометана в Украине для замещения газа, а также продажи биометана в страны ЕС”, - прокомментировал Глава Госэнергоэффективности Валерий Безус.

Дополнение

В прошлом году Совет одобрил развитие производства биометана.

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