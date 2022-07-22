Уряд затвердив порядок функціонування реєстру біометану
Київ • УНН
КИЇВ. 22 липня. УНН. Кабінет міністрів України схвалив постанову про порядок функціонування реєстру біометану. Про це УНН повідомляє з посиланням на Урядовий портал.
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«Сьогодні, 22 липня, на засіданні Уряду схвалено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про Порядок функціонування реєстру біометану». Затверджений порядок було розроблено Держенергоефективності спільно з Міненерго на виконання Закону України від 21.10.2021 №1820 щодо розвитку ринку біометану в Україні», - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що урядове рішення є ще одним кроком до повноцінної інтеграції України до ЄС та реалізації спільної з ЄС мети – подолання залежності від імпортних енергоносіїв і розвиток сталої енергетики.
У затвердженому порядку також враховано європейські практики функціонування таких реєстрів біометану.
Відповідно до Закону Держенергоефективності є відповідальним за ведення Реєстру біометану та видачу гарантій походження і сертифікатів походження біометану.
Зазначається, що реєстр працюватиме відповідно до вимог Порядку, в якому визначено процедури:
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- створення реєстру біометану, його функціональних можливостей, термінів та порядку подання до нього інформації;
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- створення облікового запису користувачів Реєстру біометану;
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- видача, передача, розподіл та скасування гарантій походження біометану;
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- видача сертифікатів походження біометану;
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- проведення аудиту виробництва біометану.
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«Важливим є те, що для виробника біометану для створення облікового запису в Реєстрі обов’язковим є проведення аудиту об’єкта виробництва біометану. Аудитор має бути сертифікований за добровільною системою сертифікації сталого біопалива, визнаною Європейською Комісією», - зазначається в повідомленні.
Реєстр гарантій походження біометану буде частиною Єдиної платформи реєстрів гарантій походження енергії в Україні, яку розробляє Держенергоефективності із Міненерго.
“У цілому запуск реєстру забезпечить можливість верифікувати та надавати виробникам гарантії походження на біометан, поданий в газотранспортну систему. Це необхідна складова майбутнього ринку виробництва і використання біометану в Україні для заміщення газу, а також продажу біометану в країни ЄС”, - прокоментував Голова Держенергоефективності Валерій Безус.
Доповнення
Минулого року Рада схвалила розвиток виробництва біометану.