Уряд затвердив порядок функціонування реєстру біометану

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«Сьогодні, 22 липня, на засіданні Уряду схвалено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про Порядок функціонування реєстру біометану». Затверджений порядок було розроблено Держенергоефективності спільно з Міненерго на виконання Закону України від 21.10.2021 №1820 щодо розвитку ринку біометану в Україні», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що урядове рішення є ще одним кроком до повноцінної інтеграції України до ЄС та реалізації спільної з ЄС мети – подолання залежності від імпортних енергоносіїв і розвиток сталої енергетики.

У затвердженому порядку також враховано європейські практики функціонування таких реєстрів біометану.

Відповідно до Закону Держенергоефективності є відповідальним за ведення Реєстру біометану та видачу гарантій походження і сертифікатів походження біометану.

Зазначається, що реєстр працюватиме відповідно до вимог Порядку, в якому визначено процедури:



створення реєстру біометану, його функціональних можливостей, термінів та порядку подання до нього інформації;



створення облікового запису користувачів Реєстру біометану;



видача, передача, розподіл та скасування гарантій походження біометану;



видача сертифікатів походження біометану;



проведення аудиту виробництва біометану.



«Важливим є те, що для виробника біометану для створення облікового запису в Реєстрі обов’язковим є проведення аудиту об’єкта виробництва біометану. Аудитор має бути сертифікований за добровільною системою сертифікації сталого біопалива, визнаною Європейською Комісією», - зазначається в повідомленні.

Реєстр гарантій походження біометану буде частиною Єдиної платформи реєстрів гарантій походження енергії в Україні, яку розробляє Держенергоефективності із Міненерго.

“У цілому запуск реєстру забезпечить можливість верифікувати та надавати виробникам гарантії походження на біометан, поданий в газотранспортну систему. Це необхідна складова майбутнього ринку виробництва і використання біометану в Україні для заміщення газу, а також продажу біометану в країни ЄС”, - прокоментував Голова Держенергоефективності Валерій Безус.

Доповнення

Минулого року Рада схвалила розвиток виробництва біометану.