Рада схвалила розвиток виробництва біометану

$41.280.10
45.550.52
ukru
Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
Ексклюзив
06:34 • 19120 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 83624 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 130880 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 115326 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 123119 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 89824 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 77176 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 170534 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 87645 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 266996 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

5м/с
89%
Популярнi новини

iPhone подорожчають до 3500 доларів, якщо їх почнуть виробляти в США - CNN

9 квітня, 22:31 • 43685 перегляди

армія рф має успіхи на Донбасі: що відомо

9 квітня, 23:39 • 42135 перегляди

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

02:11 • 49640 перегляди

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

04:20 • 14346 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

05:19 • 30816 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 135859 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 170517 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 266981 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 436511 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 424049 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 28939 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 34646 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 35251 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 36421 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 86138 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

Рада схвалила розвиток виробництва біометану

Київ • УНН

 • 22989 перегляди

КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Верховна Рада ухвалила в цілому законопроект про внесення змін до закону про альтернативні види палива щодо розвитку виробництва біометану (№ 5464), передає кореспондент УНН.

Рада схвалила розвиток виробництва біометану

Відповідне рішення підтримало 285 народних депутата.

Деталі

Закон передбачає визначення терміну “біометан”, що наразі відсутній у Законі України “Про альтернативні види палива”, а також встановлення законодавчих основ для створення і функціонування реєстру біометану.

Автори законопроекту стверджують, що запропонований у документі механізм розвитку ринку біометану дозволить розширити можливості його виробників щодо реалізації та експорту, а також підвищити економічну привабливість біогазових проектів для потенційних інвесторів.

Довідково

Згідно з дослідженнями Біоенергетичної асоціації України, економічний потенціал виробництва біогазу/біометану в Україні з використанням технології зброджування оцінювався в 2018 році в 6,8 млрд куб. м метану.

Біогаз в Україні, як вказують розробники проекту, виробляється на 51 діючій біогазовій установці загальною встановленою потужністю 97 МВт. Сумарне валове виробництво біогазу в 2019 році оцінюється у близько 100 млн нм3/рік, і лише 34% потенціалу енергії цього біогазу перетворено в корисну електричну (156 ГВт∙год) та теплову (128 ТДж) енергію.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаПолітика
Brent
$63.84
Bitcoin
$82,148.80
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,138.75
Ethereum
$1,616.31