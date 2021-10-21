Рада схвалила розвиток виробництва біометану

Відповідне рішення підтримало 285 народних депутата.

Деталі

Закон передбачає визначення терміну “біометан”, що наразі відсутній у Законі України “Про альтернативні види палива”, а також встановлення законодавчих основ для створення і функціонування реєстру біометану.

Автори законопроекту стверджують, що запропонований у документі механізм розвитку ринку біометану дозволить розширити можливості його виробників щодо реалізації та експорту, а також підвищити економічну привабливість біогазових проектів для потенційних інвесторів.

Довідково

Згідно з дослідженнями Біоенергетичної асоціації України, економічний потенціал виробництва біогазу/біометану в Україні з використанням технології зброджування оцінювався в 2018 році в 6,8 млрд куб. м метану.

Біогаз в Україні, як вказують розробники проекту, виробляється на 51 діючій біогазовій установці загальною встановленою потужністю 97 МВт. Сумарне валове виробництво біогазу в 2019 році оцінюється у близько 100 млн нм3/рік, і лише 34% потенціалу енергії цього біогазу перетворено в корисну електричну (156 ГВт∙год) та теплову (128 ТДж) енергію.