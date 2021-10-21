Рада схвалила розвиток виробництва біометану
Київ • УНН
КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Верховна Рада ухвалила в цілому законопроект про внесення змін до закону про альтернативні види палива щодо розвитку виробництва біометану (№ 5464), передає кореспондент УНН.
Відповідне рішення підтримало 285 народних депутата.
Деталі
Закон передбачає визначення терміну “біометан”, що наразі відсутній у Законі України “Про альтернативні види палива”, а також встановлення законодавчих основ для створення і функціонування реєстру біометану.
Автори законопроекту стверджують, що запропонований у документі механізм розвитку ринку біометану дозволить розширити можливості його виробників щодо реалізації та експорту, а також підвищити економічну привабливість біогазових проектів для потенційних інвесторів.
Довідково
Згідно з дослідженнями Біоенергетичної асоціації України, економічний потенціал виробництва біогазу/біометану в Україні з використанням технології зброджування оцінювався в 2018 році в 6,8 млрд куб. м метану.
Біогаз в Україні, як вказують розробники проекту, виробляється на 51 діючій біогазовій установці загальною встановленою потужністю 97 МВт. Сумарне валове виробництво біогазу в 2019 році оцінюється у близько 100 млн нм3/рік, і лише 34% потенціалу енергії цього біогазу перетворено в корисну електричну (156 ГВт∙год) та теплову (128 ТДж) енергію.