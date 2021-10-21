Рада одобрила развитие производства биометана
Киев • УНН
КИЕВ. 21 октября. УНН. Верховная Рада приняла в целом законопроект о внесении изменений в закон об альтернативных видах топлива по развитию производства биометана (№ 5464), передает корреспондент УНН.
Соответствующее решение поддержали 285 народных депутатов.
Детали
Закон предусматривает определение термина “биометан”, что сейчас отсутствует в Законе Украины “Об альтернативных видах топлива”, а также установление законодательных основ для создания и функционирования реестра биометана.
Авторы законопроекта утверждают, что предложенный в документе механизм развития рынка биометана позволит расширить возможности его производителей по реализации и экспорту, а также повысить экономическую привлекательность биогазовых проектов для потенциальных инвесторов.
Справка
Согласно исследованиям Биоэнергетической ассоциации Украины, экономический потенциал производства биогаза/биометана в Украине с использованием технологии сбраживания оценивался в 2018 году в 6,8 млрд куб. м метана.
Биогаз в Украине, как указывают разработчики проекта, производится на 51 действующей биогазовой установке общей установленной мощностью 97 МВт. Суммарное валовое производство биогаза в 2019 году оценивается в около 100 млн нм3/год, и лишь 34% потенциала энергии этого биогаза преобразовано в полезную электрическую (156 ГВт∙ч) и тепловую (128 ТДж) энергию.