Правительство утвердило план мероприятий на пути к присоединению Украины к ОЭСР
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Кабинет министров Украины утвердил план мероприятий по реализации программы Организации экономического сотрудничества и развития для Украины. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.
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"Правительство сегодня утвердило План мероприятий по реализации Программы ОЭСР для Украины. Эта программа была запущена летом и открывает путь к нашему вступлению в Организацию. План содержит 129 пунктов по разным сферам: от госрегулирования до развития науки и образования. Речь о качественных, проверенных временем государственных политиках, которые помогут нам построить современное эффективное государство", - написал Шмыгаль в Telegram.
Детали
Глава правительства указал, что ОЭСР — это «клуб успешных стран», на который приходится более 62% мирового ВВП. "Членство Украины в Организации — это маркер готовности к вступлению в ЕС и сигнал для иностранных компаний, что наша страна — перспективное место для инвестиций", - отметил он.
Кроме того, по его словам, ОЭСР — это одна из лучших площадок аналитики и обмена опытом в вопросах реформ и государственных политик.
Напомним
Летом стартовала программа по вступлению Украины в Организацию экономического сотрудничества и развития.