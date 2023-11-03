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Уряд затвердив план заходів на шляху до приєднання України до ОЕСР

Київ • УНН

 • 131413 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Кабінет міністрів України затвердив план заходів із реалізації програми Організації економічного співробітництва та розвитку для України. Про це повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.

Уряд затвердив план заходів на шляху до приєднання України до ОЕСР

Цитата

"Уряд сьогодні затвердив План заходів із реалізації Програми ОЕСР для України. Ця програма була запущена влітку й відкриває шлях до нашого вступу в Організацію. План містить 129 пунктів за різними сферами: від держрегулювання до розвитку науки й освіти. Мова про якісні, перевірені часом державні політики, які допоможуть нам побудувати сучасну ефективну державу", - написав Шмигаль у Telegram.

Деталі

Очільник уряду вказав, що ОЕСР — це «клуб успішних країн», на який припадає понад 62% світового ВВП. "Членство України в Організації — це маркер готовності до вступу в ЄС та сигнал для іноземних компаній, що наша країна — перспективне місце для інвестицій", - зауважив він.

Окрім того, за його словами, ОЕСР — це один із найкращих майданчиків аналітики й обміну досвідом у питаннях реформ та державних політик.

Нагадаємо

Влітку стартувала програма щодо вступу України в Організацію економічного співробітництва та розвитку.

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