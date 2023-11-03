Уряд затвердив план заходів на шляху до приєднання України до ОЕСР
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Кабінет міністрів України затвердив план заходів із реалізації програми Організації економічного співробітництва та розвитку для України. Про це повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.
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"Уряд сьогодні затвердив План заходів із реалізації Програми ОЕСР для України. Ця програма була запущена влітку й відкриває шлях до нашого вступу в Організацію. План містить 129 пунктів за різними сферами: від держрегулювання до розвитку науки й освіти. Мова про якісні, перевірені часом державні політики, які допоможуть нам побудувати сучасну ефективну державу", - написав Шмигаль у Telegram.
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Очільник уряду вказав, що ОЕСР — це «клуб успішних країн», на який припадає понад 62% світового ВВП. "Членство України в Організації — це маркер готовності до вступу в ЄС та сигнал для іноземних компаній, що наша країна — перспективне місце для інвестицій", - зауважив він.
Окрім того, за його словами, ОЕСР — це один із найкращих майданчиків аналітики й обміну досвідом у питаннях реформ та державних політик.
Нагадаємо
Влітку стартувала програма щодо вступу України в Організацію економічного співробітництва та розвитку.