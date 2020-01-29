Кабмин утвердил план развития системы экстренной медицинской помощи
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Кабинет Министров на сегодняшнем заседании в среду, 29 января, утвердил план реализации Концепции развития системы экстренной медицинской помощи. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Премьер-министр Алексей Гончарук, передает УНН.
"Правительство утвердило план реализации Концепции развития системы экстренной медицинской помощи. Первый шаг в этом направлении сделано!", - написал Гончарук.
Кроме того, Гончарук рассказал, что план развития системы экстренной медицинской помощи предусматривает:
принципиально новый алгоритм догоспитальной категоризации вызовов экстренной медицинской помощи. Для этого должны усовершенствовать деятельность диспетчерских служб;
новую модель распределения должностных обязанностей между работниками бригад экстренной медицинской помощи;
внедрение современных стандартов госпитальной помощи пациентам в неотложных медицинских состояниях, а также обеспечение соблюдения этих стандартов;
совершенствование подходов планирования реагирования на чрезвычайные события в части межведомственного взаимодействия, анализа и прогнозирования мощности и учреждений здравоохранения.
Отмечается, что сегодняшняя система экстренной медицины "несовершенная и не обеспечивает своевременного, качественного и эффективного реагирования".
"Мы не можем больше позволить себе терять жизни наших людей из-за неэффективной работы государственной машины", - отметил Гончарук.
Напомним, в этом году в Украине построят 200 центров экстренной медицины.