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Кабмин утвердил план развития системы экстренной медицинской помощи

Киев • УНН

 • 20991 просмотра

КИЕВ. 29 января. УНН. Кабинет Министров на сегодняшнем заседании в среду, 29 января, утвердил план реализации Концепции развития системы экстренной медицинской помощи. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Премьер-министр Алексей Гончарук, передает УНН.

Кабмин утвердил план развития системы экстренной медицинской помощи

"Правительство утвердило план реализации Концепции развития системы экстренной медицинской помощи. Первый шаг в этом направлении сделано!", - написал Гончарук.

Кроме того, Гончарук рассказал, что план развития системы экстренной медицинской помощи предусматривает:

принципиально новый алгоритм догоспитальной категоризации вызовов экстренной медицинской помощи. Для этого должны усовершенствовать деятельность диспетчерских служб;

новую модель распределения должностных обязанностей между работниками бригад экстренной медицинской помощи;

внедрение современных стандартов госпитальной помощи пациентам в неотложных медицинских состояниях, а также обеспечение соблюдения этих стандартов;

совершенствование подходов планирования реагирования на чрезвычайные события в части межведомственного взаимодействия, анализа и прогнозирования мощности и учреждений здравоохранения.

Отмечается, что сегодняшняя система экстренной медицины "несовершенная и не обеспечивает своевременного, качественного и эффективного реагирования".

"Мы не можем больше позволить себе терять жизни наших людей из-за неэффективной работы государственной машины", - отметил Гончарук.

Напомним, в этом году в Украине построят 200 центров экстренной медицины.

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