Кабмін затвердив план розвитку системи екстреної медичної допомоги
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Кабінет Міністрів на сьогоднішньому засіданні у середу, 29 січня, затвердив план реалізації Концепції розвитку системи екстреної медичної допомоги. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив Прем’єр-міністр Олексій Гончарук, передає УНН.
"Уряд затвердив план реалізації Концепції розвитку системи екстреної медичної допомоги. Перший крок у цьому напрямку зроблено!", - написав Гончарук.
Окрім того, Гончарук розповів, що план розвитку системи екстреної медичної допомоги передбачає:
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- принципово новий алгоритм догоспітальної категоризації викликів екстреної медичної допомоги. Для цього маємо удосконалити діяльність диспетчерських служб;
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- нову модель розподілу посадових обов’язків між працівниками бригад екстреної медичної допомоги;
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- запровадження сучасних стандартів госпітальної допомоги пацієнтам в невідкладних медичних станах, а також забезпечення дотримання цих стандартів;
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- вдосконалення підходів планування реагування на надзвичайні події в частині міжвідомчої взаємодії, аналізу та прогнозування потужностей закладів охорони здоров’я.
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Зазначається, що сьогоднішня система екстреної медицини "недосконала і не забезпечує вчасного, якісного та ефективного реагування".
"Ми не можемо більше дозволити собі втрачати життя наших людей через неефективну роботу державної машини", - зазначив Гончарук.
Нагадаємо, цього року в Україні побудуть 200 центрів екстренної медицини.