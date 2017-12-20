Правительство утвердило план реализации инвестпроектов Укрзализныци
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Кабинет министров Украины утвердил план реализации инвестиционных проектов Укрзализныци. Соответствующее решение было принято на заседании правительства 20 декабря, передает корреспондент УНН.
"Предлагаю утвердить План реализации приоритетных инвестиционных проектов ОАО "Укрзализныця", - отметил глава правительства Владимир Гройсман.
Решение было принято единогласно.
Напомним, на заседании правительства 20 декабря "Укрзализныця" представила план реализации инвестиционных проектов.