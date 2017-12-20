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Уряд затвердив план реалізації інвестпроектів Укрзалізниці

Уряд затвердив план реалізації інвестпроектів Укрзалізниці

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 грудня. УНН. Кабінет міністрів України затвердив план реалізації інвестиційних проектів Укрзалізниці. Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду 20 грудня, передає кореспондент УНН.

“Пропоную затвердити План реалізації пріоритетних інвестиційних проектів ПАТ “Укрзалізниця”, — зауважив глава уряду Володимир Гройсман.

Рішення було прийнято одноголосно.

Нагадаємо, на засіданні уряду 20 грудня “Укрзалізниця” представила план реалізації інвестиційних проектів.

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