Уряд затвердив план реалізації інвестпроектів Укрзалізниці
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Кабінет міністрів України затвердив план реалізації інвестиційних проектів Укрзалізниці. Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду 20 грудня, передає кореспондент УНН.
“Пропоную затвердити План реалізації пріоритетних інвестиційних проектів ПАТ “Укрзалізниця”, — зауважив глава уряду Володимир Гройсман.
Рішення було прийнято одноголосно.
Нагадаємо, на засіданні уряду 20 грудня “Укрзалізниця” представила план реалізації інвестиційних проектів.