Правительство утвердило Национальный план управления отходами до 2030 года

Документом, в частности, предусмотрена разработка законопроектов об управлении, захоронения и сжигания отходов.



Теперь Кабмин должен утвердить Национальный перечень отходов на основе европейского специальный порядок процедуры классификации отходов, порядок внесения отходов к категории опасных и порядок принятия отходов для различных категорий полигонов, разработать программы предотвращения образования отходов и внедрение экономического стимулирования внедрения экологически чистых технологий производства и расширение возможностей переработки отходов.



В документе также предусмотрено создание Фонда управления промышленными отходами и введение налогообложения экологически опасной продукции.



Как сообщал УНН, Львовская ОГА сэкономила на вывозе отходов более 150 миллионов гривен .