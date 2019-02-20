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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 60008 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 80360 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 130048 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 130037 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 129614 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 124986 просмотра

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6 марта, 19:19 • 141421 просмотра

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145272 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Правительство утвердило Национальный план управления отходами до 2030 года

Правительство утвердило Национальный план управления отходами до 2030 года

Киев  •  УНН

 • 11630 просмотра

КИЕВ. 20 февраля. УНН. Кабинет министров Украины утвердил Национальный план управления отходами до 2030 года, передает УНН.

Документом, в частности, предусмотрена разработка законопроектов об управлении, захоронения и сжигания отходов.

Теперь Кабмин должен утвердить Национальный перечень отходов на основе европейского специальный порядок процедуры классификации отходов, порядок внесения отходов к категории опасных и порядок принятия отходов для различных категорий полигонов, разработать программы предотвращения образования отходов и внедрение экономического стимулирования внедрения экологически чистых технологий производства и расширение возможностей переработки отходов.

В документе также предусмотрено создание Фонда управления промышленными отходами и введение налогообложения экологически опасной продукции.

Как сообщал УНН, Львовская ОГА сэкономила на вывозе отходов более 150 миллионов гривен .

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