Львівська ОДА заощадила на вивезенні відходів понад 150 мільйонів гривень

“Львівська обласна державна адміністрація зекономила на вивезенні відходів зі Львова 155 мільйонів гривень. Відтак, увесь фінансовий ресурс скерували на реалізацію 230 суспільно-важливих проектів”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 2017 році з території Львова вивезли 119 тисяч тон сміття, на що використали 102 млн грн. У 2018 році на 253 тисячі тон вивезеного сміття скерували 193 млн грн.

За словами Назарія Романчука у 2018 році зібрано 714 тонн вторинної сировини, 64% якої — це пет-пляшки.

Нагадаємо, вантажівку з львівським сміттям зупинили на Кіровоградщині. На межі Черкаської та Кіровоградської областей працівниками патрульно-постової служби були затримані два великовантажних автомобіля зі сміттям. Їх водії пред’явили товарно-транспортну накладну, у якій вказано, що пунктом завантаження сміття є м.Львів, а пунктом розвантаження — Олександрія.