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Львівська ОДА заощадила на вивезенні відходів понад 150 мільйонів гривень

Львівська ОДА заощадила на вивезенні відходів понад 150 мільйонів гривень

Київ • УНН

 • 13611 перегляди

КИЇВ. 1 лютого. УНН. У Львові заощадили на вивезенні відходів на суму понад 150 мільйонів гривень. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Львівської обласної державної адміністрації.

“Львівська обласна державна адміністрація зекономила на вивезенні відходів зі Львова 155 мільйонів гривень. Відтак, увесь фінансовий ресурс скерували на реалізацію 230 суспільно-важливих проектів”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 2017 році з території Львова вивезли 119 тисяч тон сміття, на що використали 102 млн грн. У 2018 році на 253 тисячі тон вивезеного сміття скерували 193 млн грн.

За словами Назарія Романчука у 2018 році зібрано 714 тонн вторинної сировини, 64% якої — це пет-пляшки.

Нагадаємо, вантажівку з львівським сміттям зупинили на Кіровоградщині. На межі Черкаської та Кіровоградської областей працівниками патрульно-постової служби були затримані два великовантажних автомобіля зі сміттям. Їх водії пред’явили товарно-транспортну накладну, у якій вказано, що пунктом завантаження сміття є м.Львів, а пунктом розвантаження — Олександрія.

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