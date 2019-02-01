Львовская ОГА сэкономила на вывозе отходов более 150 млн гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Во Львове сэкономили на вывозе отходов на сумму более 150 млн гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Львовской областной государственной администрации.
“Львовская областная государственная администрация сэкономила на вывозе отходов из Львова 155 млн гривен. Следовательно, весь финансовый ресурс направили на реализацию 230 общественно важных проектов”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что в 2017 году с территории Львова вывезли 119 тысяч тонн мусора, на что использовали 102 млн грн. В 2018 году на 253 тысяч тонн вывезенного мусора направили 193 млн грн.
По словам Назария Романчука в 2018 году собрано 714 тонн вторичного сырья, 64% которой — пэт-бутылки.
Напомним, грузовик с львовским мусором остановили на Кировоградщине. На границе Черкасской и Кировоградской областей работниками патрульно-постовой службы были задержаны два большегрузных автомобиля с мусором. Их водители предъявили товарно-транспортную накладную, в которой указано, что пунктом загрузки мусора является Львов, а пунктом разгрузки — Александрия.