Уряд затвердив Національний план управління відходами до 2030 року
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. Кабінет міністрів України затвердив Національний план управління відходами до 2030 року, передає УНН.
Документом, зокрема, передбачено розробку законопроектів про управління, захоронення і спалювання відходів.
Тепер Кабмін має затвердити Національний перелік відходів на основі європейського спеціальний порядок процедури класифікації відходів, порядок внесення відходів до категорії небезпечних та порядок прийняття відходів для різних категорій полігонів, розробити Програми запобігання утворенню відходів та запровадження економічного стимулювання впровадження екологічно чистих технологій виробництва і розширення можливостей переробки відходів.
У документі також передбачено створення Фонду управління промисловими відходами та введення оподаткування екологічно небезпечної продукції.
Як повідомляв УНН, Львівська ОДА заощадила на вивезенні відходів понад 150 мільйонів гривень.