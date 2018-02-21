Правительство утвердило госстандарт начального образования
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Кабинет министров Украины утвердил Государственный стандарт начального образования. Соответствующее решение принято на заседании правительства, передает корреспондент УНН.
Как сообщила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич, новый стандарт требует изменения не только содержания образования, но и методов обучения и образовательной среды, которая есть в начальной школе.
По словам Л.Гриневич, стандарт включает четыре учебных плана: для учебных заведений с украинским языком обучения, для учебных заведений с языком обучения соответствующего коренного народа или национального меньшинства (в нем увеличено количество часов на изучение украинского языка, чтобы дети из национальных меньшинств были готовы и лучше владели украинским языком) и два плана для детей с особыми потребностями.
"Госстандарт начального образования начнет работать с 1 сентября 2018 года. Согласно ему дети будут учиться 12 лет. Государственный стандарт базового образования, который мы должны утвердить в 2019 году, стартует в 2022 году, Государственный стандарт старшей профильной школы должен стартовать с 2027 года", - добавила министр образования и науки.
Напомним, на развитие начальной школы в 2018 году направят 1 млрд грн.