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Уряд затвердив держстандарт початкової освіти

Уряд затвердив держстандарт початкової освіти

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 лютого. УНН. Кабінет міністрів України затвердив Державний стандарт початкової освіти. Відповідне рішення прийнято на засіданні уряду, передає кореспондент УНН.

Як повідомила міністр освіти і науки України Лілія Гриневич, новий стандарт потребує зміни не лише змісту освіту, а й методів навчання та освітнього середовища, яке є в початковій школі.

За словами Л.Гриневич, стандарт включає чотири навчальні плани: для закладів з української мовою навчання, для закладів з мовою навчання відповідного корінного народу чи національної меншини (в ньому збільшено кількість годин на вивчення української мови, щоб діти з національних меншин були готовими і краще володіли українською мовою) та два плани для дітей з особливими потребами.

"Держстандарт початкової освіти почне працювати з 1 вересня 2018 року. Відповідно до нього діти навчатимуться 12 років. Державний стандарт базової освіти, який ми маємо затвердити у 2019 році, стартуватиме у 2022 році, Державний стандарт старшої профільної школи має стартувати з 2027 року", - додала міністр освіти та науки.

Нагадаємо, на розвиток початкової школи у 2018 році спрямують 1 млрд грн.

Українські Національні Новини

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