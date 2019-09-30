Правительство за пять лет планирует расширить количество стран с безвизом для украинцев

"В 2020 году будут увеличенны сроки безвизового пребывания в Аргентине, упрощен существующий режим поездок в Мексику, завершены соответствующие переговоры с Великобританией, Республикой Корея, Канадой, Японией, Австралией и другими", - говорится в программе.

Кроме того, в течение следующих 5 лет правительство планирует упростить украинский визовый режим для граждан большинства стран мира, которые не представляют иммиграционной угрозы нашей стране.

Напомним, вчера, 29 сентября, Кабинет Министров Украины одобрил ряд законопроектов для подания в ВРУ.