Уряд за п'ять років планує розширити кількість країн з безвізом для українців

"У 2020 році буде збільшено строки безвізового перебування в Аргентині, спрощений існуючий режим поїздок до Мексики, завершені відповідні переговори з Великою Британією, Республікою Корея, Канадою, Японією, Австралією та іншими", - йдеться в програмі.

Окрім того, протягом наступних 5 років уряд планує спростити український візовий режим для громадян більшості країн світу, які не становлять імміграційної загрози нашій державі.

Нагадаємо, вчора, 29 вересня, Кабінет Міністрів України одобрив низку законопроектів для подання до ВРУ.