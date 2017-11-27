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13:46 • 3134 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 11131 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 12094 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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11:17 • 87179 просмотра

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11:14 • 79085 просмотра

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Правительство уже работает над нацпрограмма сотрудничества Украина-НАТО на 2018

Правительство уже работает над нацпрограмма сотрудничества Украина-НАТО на 2018

Киев  •  УНН

 • 14542 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Кабинет министров Украины уже начал работу над годовой программой сотрудничества Украина-НАТО на 2018 год. Об этом сказала в интервью "Урядовому курьеру" вице-премьер-министр Иванна Климпуш-Цинцадзе, передает УНН.

"Уже работаем и над следующей программой - на 2018 год. Мы сейчас гораздо больше сфокусированы, чтобы сделать ее более похожей на те планы действий, которые имели другие страны относительно членства. И совсем не обязательно, чтобы эта программа была амбициозной, не обязательно делать ее большой", - рассказала вице-премьер.

И.Климпуш-Цинцадзе подчеркнула, что настаивает на продвижении того, чтобы программа-2018 была более сфокусованной, четкой, чтобы можно было определять конкретный прогресс.

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Она пояснила, что до сих пор подход к оценке программы часто превращался в количественную оценку: столько показателей выполнено, сколько не выполнено.

"Мне бы хотелось, чтобы у нас была такая ​​программа, которая бы позволяла качественную оценку в течение всего года. Поэтому другая задача, которую мы для себя видим уже в течение 2018 года - выработать механизм такой оценки, который бы в дальнейшем использовался. Это изменение подхода, стиля мышления. Для нас важно, чтобы каждое министерство было частью этого планировочного процесса", - отметила вице-премьер.

Напомним, как заявил Генсек НАТО Й.Столтенберг, Украина должна выполнить требования НАТО для членства в Альянсе.

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