Уряд вже працює над нацпрограмою співробітництва Україна-НАТО на 2018 рік

“Уже працюємо і над наступною РНП — на 2018 рік. Ми нині набагато більше сфокусовані, щоб зробити РНП подібнішою на ті плани дій, які мали інші країни щодо членства. І зовсім не обов’язково, щоб ця програма була амбітною, не обов’язково робити її великою”, — розповіла віце-прем’єр.

І.Климпуш-Цинцадзе підкреслила, що наполягає на просуванні того, щоб РНП-2018 була сфокусованішою, чіткішою, щоб можна було визначати конкретний прогрес.

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Вона пояснила, що до цього часу підхід до оцінки РНП часто перетворювалась на кількісну оцінку: стільки показників виконано, скільки не виконано.

“Мені б хотілося, щоб ми мали таку програму, яка б давала змогу якісної оцінки протягом усього року. Тому інше завдання, яке ми для себе бачимо вже протягом 2018-го, — виробити механізм такої оцінки, який би надалі використовувався. Це зміна підходу, стилю мислення. Для нас важливо, щоб кожне міністерство було частиною цього планувального процессу”, — зауважила віце-прем’єр.

Нагадаємо, як заявив Генсек НАТО Й.Столтенберг, Україна повинна виконати вимоги НАТО для членства в Альянсі.