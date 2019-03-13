Правительство ввело новую помощь для многодетных семей
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Многодетные семьи будут получать ежемесячное пособие на третьего и последующих детей до 6 лет в размере 1700 грн, начиная с 1 апреля. Соответствующее решение было принято во время заседания правительство, передает корреспондент УНН.
"Сегодня Министерство социальной политики Украины, совместно с Министерством финансов, проработало предложения Президента о дополнительных мерах по поддержке многодетных семей и подготовило проект нормативно-правового акта, которым предлагает ввести новый вид выплат - пособие на детей, которые воспитываются в многодетных семьях. Указанную социальную выплату планируется установить с 1 апреля 2019 года", - отметил министр социальной политики Андрей Рева перед принятием решения.
По его словам, каждая многодетная семья получит на 3-х и последующих детей до 6 лет ежемесячное пособие в размере прожиточного минимума ребенка. Эти выплаты составят: с 1 апреля - 1626 грн ежемесячно, с 1 июля - 1699 грн, с 1 декабря - 1799 грн. По предложению Премьер-министра Владимира Гройсмана, выплаты должны составлять 1700 грн на ребенка уже с 1 апреля.
Как сообщил Рева, в Украине насчитывается более 334 тысяч многодетных семей, в которых воспитывается 1 млн 136,7 тыс. детей, 158,8 тыс. из них - до 6 лет.
При этом министр добавил, что эта инициатива была поддержана международными партнерами Украины. Она позволит улучшить материальное положение многодетных семей, а также обеспечит им надлежащее развитие и обеспечение.
Напомним, по мнению демографов, любая материальная помощь при рождении ребенка дает надлежащий эффект максимум 3-4 года.