Уряд ввів нову допомогу для багатодітних сімей
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Багатодітні сім'ї будуть отримувати щомісячну допомогу на третю і наступних дітей до 6 років обсягом 1700 грн, починаючи з 1 квітня. Відповідне рішення було ухвалено під час засідання уряду, передає кореспондент УНН.
"Сьогодні Міністерство соціальної політики України, спільно з Міністерством фінансів, опрацювало пропозиції Президента щодо додаткових заходів щодо підтримки багатодітних сімей та підготувало проект нормативно-правового акту, яким пропонує запровадити новий вид виплат – допомогу на дітей, які виховуються в багатодітних сім'ях. Зазначену соціальну виплату планується встановити з 1 квітня 2019 року", - зазначив міністр соціальної політики Андрій Рева перед ухваленням рішення.
За його словами, кожна багатодітна сім'я отримає на 3-х і наступних дітей до 6 років щомісячну допомогу в розмірі прожиткового мінімуму на дитину. Ці виплати становитимуть: з 1 квітня – 1626 грн щомісяця, з 1 липня – 1699 грн, з 1 грудня – 1799 грн. За пропозицією Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана, виплати мають становити 1700 грн на дитину вже з 1 квітня.
Як повідомив Рева, в Україні налічується понад 334 тисячі багатодітних родин, в яких виховується 1 млн 136,7 тис. дітей, 158,8 тис. з них – до 6 років.
При цьому міністр додав, що ця ініціатива була підтримана міжнародними партнерами України. Вона дозволить покращити матеріальний стан багатодітних сімей, а також забезпечить їм належний розвиток і забезпечення.
Нагадаємо, на думку демографів, будь-яка матеріальна допомога при народженні дитини дає належний ефект максимум 3-4 роки.