Правительство урегулировало вопрос снижения цены на газ для населения с 1 мая

Сегодня на заседании правительства Украины устранил противоречия, когда одновременно действовали 2 постановления, которые могли устанавливать различную цену на газ.



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Как сообщал УНН, цена на голубое топливо, НАК "Нафтогаз Украины" продает предприятиям теплокоммунэнерго и поставщикам газа, в мае должен составлять 8247 гривен за тысячу кубических метров.



Напомним, Украина возобновила закачку газа в ПХГ 2 апреля.