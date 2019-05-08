Правительство урегулировало вопрос снижения цены на газ для населения с 1 мая
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Кабинет министров привел в соответствие постановления, регулирующие цену на природный газ, передает УНН.
Сегодня на заседании правительства Украины устранил противоречия, когда одновременно действовали 2 постановления, которые могли устанавливать различную цену на газ.
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Как сообщал УНН, цена на голубое топливо, НАК "Нафтогаз Украины" продает предприятиям теплокоммунэнерго и поставщикам газа, в мае должен составлять 8247 гривен за тысячу кубических метров.
Напомним, Украина возобновила закачку газа в ПХГ 2 апреля.