Уряд врегулював питання зниження ціни на газ для населення з 1 травня
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Кабінет міністрів привів у відповідність постанови, які регулюють ціну на природний газ, передає УНН.
Сьогодні на засіданні уряду України усунув протиріччя, коли одночасно діяли 2 постанови, які могли встановлювати різну ціну на газ.
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Як повідомляв УНН, ціна на блакитне паливо, яке НАК "Нафтогаз України" продає підприємствам теплокомуненерго та постачальникам газу, в травні має становити 8 247 гривень за тисячу кубічних метрів.
Нагадаємо, Україна відновила закачку газу у ПСГ 2 квітня.