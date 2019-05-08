Уряд врегулював питання зниження ціни на газ для населення з 1 травня

Сьогодні на засіданні уряду України усунув протиріччя, коли одночасно діяли 2 постанови, які могли встановлювати різну ціну на газ.



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Як повідомляв УНН, ціна на блакитне паливо, яке НАК "Нафтогаз України" продає підприємствам теплокомуненерго та постачальникам газу, в травні має становити 8 247 гривень за тисячу кубічних метрів.



Нагадаємо, Україна відновила закачку газу у ПСГ 2 квітня.