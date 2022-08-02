Правительство определило условия нового предложения владельцам еврооблигаций Нафтогаза на отсрочку выплат
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. Во исполнение распоряжения КМУ № 625-р от 21.07.2022 Нафтогаз направил на согласование Кабинета министров новое предложение об изменениях в условиях долговых обязательств национальной компании перед держателями еврооблигаций, информирует УНН со ссылкой на Нафтогаз.
Детали
Отмечается, что правительство положительно оценило действия Нафтогаза и предоставило необходимые согласования. Национальная компания направит новые условия отсрочки выплат инвесторам в ближайшие дни.
В Правительстве подчеркнули, что рассчитывают на положительное решение держателей еврооблигаций Нафтогаза относительно новых условий отсрочки выплат, что позволит консолидировать все имеющиеся ресурсы на первоочередные нужды государства.
Правительство Украины ожидает, что держатели еврооблигаций Нафтогаза поддержат условия отсрочки выплат, определенные Правительством.
"Это позволит "Нафтогазу" использовать аккумулированные средства для импорта природного газа и подготовку к отопительному сезону, который может оказаться самым сложным в истории Украины", - говорится в сообщении.
Министерство финансов Украины подтвердило, что новое предложение держателям еврооблигаций Нафтогаза на отсрочку выплат скоординировано с Министерством финансов и условия предложения инвесторам соответствуют условиям предложения инвесторам по отсрочке выплат по суверенным еврооблигациям Украины и предложениям инвесторам от Укрэнерго и Укравтодора.
"Для получения согласия держателей еврооблигаций на первом собрании кворум должен составить 2/3 от общей нарицательной стоимости еврооблигаций, а голоса "за" должны отдать 75% от участников собрания", — отметил Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.
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