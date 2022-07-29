Рада встановила мораторій на підвищення тарифів на газ і тепло під час війни
Київ • УНН
КИЇВ. 29 липня. УНН. Верховна Рада у другому читанні та в цілому ухвалила законопроект №7427, згідно з яким тарифи на газ і тепло для українців не зростатимуть під час війни, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, пише УНН.
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"Рада встановила мараторій на підвищення тарифів на послуги розподілу природного газу, тарифів на теплову енергію (її виробництво, транспортування та постачання) та послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води", - зазначив Гончаренко у Telegram, зауваживши, що "Нафтогазу передадуть 264,3 млрд грн".
Деталі
За даними нардепа, ціна на природний газ для побутових споживачів не підлягає збільшенню від ціни, що застосовувалася у відносинах між постачальником та побутовими споживачами станом на 24 лютого 2022 року.
Також встановлюється тимчасова заборона постачальнику природного газу здійснювати будь-які дії щодо примусу побутового споживача до оплати заборгованості.
Для компенсації втрат суб'єктів ринку газу передбачається:
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- збільшити доходи і видатки державного бюджету (разом і за спеціальним фондом) на 264,3 млрд грн, тобто планується отримати міжнародну грантову допомогу в цій сумі і передати їй Нафтогазу для закупівлі газу
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- зарахувати до спеціального фонду такі доходи:
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- надходження від сплати дивідендів, що нараховуються на акції НАК "Нафтогаз України", що належать державі, за результатами фінансово-господарської діяльності у 2022 р (64,4 млрд грн);
- авансовий внесок з податку на прибуток при виплаті цих дивідендів (11,6 млрд грн);
- надходження в рамках програм допомоги ЄС, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ, яка надається з метою фінансового забезпечення заходів, спрямованих на врегулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час воєнного стану та подальшого відновлення (188,3 млрд грн).
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Доповнення
На час війни заборонили стягнення боргів за комуналку.