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Рада встановила мораторій на підвищення тарифів на газ і тепло під час війни

Рада встановила мораторій на підвищення тарифів на газ і тепло під час війни

Київ • УНН

 • 212940 перегляди

КИЇВ. 29 липня. УНН. Верховна Рада у другому читанні та в цілому ухвалила законопроект №7427, згідно з яким тарифи на газ і тепло для українців не зростатимуть під час війни, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, пише УНН.

Цитата

"Рада встановила мараторій на підвищення тарифів на послуги розподілу природного газу, тарифів на теплову енергію (її виробництво, транспортування та постачання) та послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води", - зазначив Гончаренко у Telegram, зауваживши, що "Нафтогазу передадуть 264,3 млрд грн".

Деталі

За даними нардепа, ціна на природний газ для побутових споживачів не підлягає збільшенню від ціни, що застосовувалася у відносинах між постачальником та побутовими споживачами станом на 24 лютого 2022 року.

Також встановлюється тимчасова заборона постачальнику природного газу здійснювати будь-які дії щодо примусу побутового споживача до оплати заборгованості.

Для компенсації втрат суб'єктів ринку газу передбачається:

  • збільшити доходи і видатки державного бюджету (разом і за спеціальним фондом) на 264,3 млрд грн, тобто планується отримати міжнародну грантову допомогу в цій сумі і передати їй Нафтогазу для закупівлі газу
  • зарахувати до спеціального фонду такі доходи:
  • надходження від сплати дивідендів, що нараховуються на акції НАК "Нафтогаз України", що належать державі, за результатами фінансово-господарської діяльності у 2022 р (64,4 млрд грн);
  • авансовий внесок з податку на прибуток при виплаті цих дивідендів (11,6 млрд грн);
  • надходження в рамках програм допомоги ЄС, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ, яка надається з метою фінансового забезпечення заходів, спрямованих на врегулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час воєнного стану та подальшого відновлення (188,3 млрд грн).

Доповнення

На час війни заборонили стягнення боргів за комуналку.

Українські Національні Новини

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