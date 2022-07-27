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На час війни заборонили стягнення боргів за комуналку

На час війни заборонили стягнення боргів за комуналку

Київ • УНН

 • 193664 перегляди

КИЇВ. 27 липня. УНН. Верховна Рада ухвалила в цілому законопроект, який передбачає заборону на примусове стягнення боргів за комунальні послуги на час воєнного стану. Про це повідомив народний депутат Олександр Бакумов, пише УНН.

Цитата

"ВР заборонила під час дії воєнного стану вчинення виконавчих дій за рішеннями про стягнення з фізичної особи заборгованості за житлово-комунальні послуги. Прийнято в цілому", - написав Бакумов у Telegram.

Деталі

Документом пропонується на час дії воєнного стану зупинити вчинення виконавчих дій у виконавчих провадженнях про стягнення з фізичної особи заборгованості за ЖКП, а також рішень, боржниками за якими є підприємства оборонно-промислового комплексу, органи військового управління, військові частини, ВНЗ та інші організації, які входять до складу ЗСУ (крім рішень про стягнення зарплати та грошового забезпечення військовослужбовців).

Раніше

Верховна Рада відправила на повторне друге читання законопроект про встановлення мораторію на підвищення тарифів на тепло та газ під час воєнного стану.

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