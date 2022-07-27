На час війни заборонили стягнення боргів за комуналку

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"ВР заборонила під час дії воєнного стану вчинення виконавчих дій за рішеннями про стягнення з фізичної особи заборгованості за житлово-комунальні послуги. Прийнято в цілому", - написав Бакумов у Telegram.

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Документом пропонується на час дії воєнного стану зупинити вчинення виконавчих дій у виконавчих провадженнях про стягнення з фізичної особи заборгованості за ЖКП, а також рішень, боржниками за якими є підприємства оборонно-промислового комплексу, органи військового управління, військові частини, ВНЗ та інші організації, які входять до складу ЗСУ (крім рішень про стягнення зарплати та грошового забезпечення військовослужбовців).

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