Заборона на стягнення боргів за комуналку під час війни: Рада ухвалила за основу законопроект

Цитата

"Законопроектом 7531, прийнятим за основу, запропонували на час дії воєнного стану зупинити вчинення виконавчих дій у виконавчих провадженнях про стягнення з фізичної особи заборгованості за житлово-комунальні послуги, а також рішень, боржниками за якими є підприємства оборонно-промислового комплексу, органи військового управління, військові частини, ВНЗ та інші організації, які входять до складу ЗСУ (крім рішень про стягнення зарплати та грошового забезпечення військовослужбовців)", – написав Фролов.

Доповнення

Кабінет Міністрів України на засіданні ухвалив рішення про заморожування будь-якого підвищення тарифів, які перебувають у сфері відповідальності уряду.