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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 40667 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Заборона на стягнення боргів за комуналку під час війни: Рада ухвалила за основу законопроект

Заборона на стягнення боргів за комуналку під час війни: Рада ухвалила за основу законопроект

Київ • УНН

 • 188468 перегляди

КИЇВ. 18 липня. УНН. Верховна Рада ухвалила за основу законопроект, який передбачає заборону на примусове стягнення боргів за комунальні послуги на часвоєнного стану. Про це повідомив голова підкомітету з питань регламенту ВР, нардеп від “Слуги народу” Павло Фролов, передає УНН.

Цитата

"Законопроектом 7531, прийнятим за основу, запропонували на час дії воєнного стану зупинити вчинення виконавчих дій у виконавчих провадженнях про стягнення з фізичної особи заборгованості за житлово-комунальні послуги, а також рішень, боржниками за якими є підприємства оборонно-промислового комплексу, органи військового управління, військові частини, ВНЗ та інші організації, які входять до складу ЗСУ (крім рішень про стягнення зарплати та грошового забезпечення військовослужбовців)", – написав Фролов.

Доповнення

Кабінет Міністрів України на засіданні ухвалив рішення про заморожування будь-якого підвищення тарифів, які перебувають у сфері відповідальності уряду.

Українські Національні Новини

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