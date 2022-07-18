Заборона на стягнення боргів за комуналку під час війни: Рада ухвалила за основу законопроект
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. Верховна Рада ухвалила за основу законопроект, який передбачає заборону на примусове стягнення боргів за комунальні послуги на часвоєнного стану. Про це повідомив голова підкомітету з питань регламенту ВР, нардеп від “Слуги народу” Павло Фролов, передає УНН.
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"Законопроектом 7531, прийнятим за основу, запропонували на час дії воєнного стану зупинити вчинення виконавчих дій у виконавчих провадженнях про стягнення з фізичної особи заборгованості за житлово-комунальні послуги, а також рішень, боржниками за якими є підприємства оборонно-промислового комплексу, органи військового управління, військові частини, ВНЗ та інші організації, які входять до складу ЗСУ (крім рішень про стягнення зарплати та грошового забезпечення військовослужбовців)", – написав Фролов.
Доповнення
Кабінет Міністрів України на засіданні ухвалив рішення про заморожування будь-якого підвищення тарифів, які перебувають у сфері відповідальності уряду.