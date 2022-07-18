Запрет на взыскание долгов за коммуналку во время войны: Рада приняла за основу законопроект

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"Законопроектом 7531, принятым за основу, предложили на время действия военного положения остановить совершение исполнительных действий в исполнительных производствах о взыскании с физического лица задолженности за жилищно-коммунальные услуги, а также решений, должниками по которым являются предприятия оборонно-промышленного комплекса, органы военного управления, воинские части, вузы и другие организации, входящие в состав ВСУ (кроме решений о взыскании зарплаты и денежного довольствия военнослужащих)", – написал Фролов.

Дополнение

Кабинет Министров Украины на заседании принял решение о замораживании любого повышения тарифов, которые находятся в сфере ответственности правительства.