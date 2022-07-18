Запрет на взыскание долгов за коммуналку во время войны: Рада приняла за основу законопроект

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Киев • УНН

 • 188461 просмотра

КИЕВ. 18 июля. УНН. Верховная Рада приняла за основу законопроект, предусматривающий запрет на принудительное взыскание долгов за коммунальные услуги на время военного положения. Об этом сообщил председатель подкомитета по вопросам регламента ВР, нардеп от “Слуги народа” Павел Фролов, передает УНН.

Цитата

"Законопроектом 7531, принятым за основу, предложили на время действия военного положения остановить совершение исполнительных действий в исполнительных производствах о взыскании с физического лица задолженности за жилищно-коммунальные услуги, а также решений, должниками по которым являются предприятия оборонно-промышленного комплекса, органы военного управления, воинские части, вузы и другие организации, входящие в состав ВСУ (кроме решений о взыскании зарплаты и денежного довольствия военнослужащих)", – написал Фролов.

Дополнение

Кабинет Министров Украины на заседании принял решение о замораживании любого повышения тарифов, которые находятся в сфере ответственности правительства.

Украинские Национальные Новости

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