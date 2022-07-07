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Кабмін заморозив будь-яке підвищення тарифів, які перебувають у сфері відповідальності уряду

Кабмін заморозив будь-яке підвищення тарифів, які перебувають у сфері відповідальності уряду

Київ • УНН

 • 105706 перегляди

КИЇВ. 7 липня. УНН. Кабінет Міністрів України на засіданні ухвалив рішення про заморожування будь-якого підвищення тарифів, які перебувають у сфері відповідальності уряду,. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає УНН.

Цитата

"Маємо сьогодні низку важливих рішень. Одне із них - про заморожування будь-якого підвищення тарифів, які перебувають у сфері відповідальності уряду. Це, зокрема, стосується тарифів на електроенергію. Жодного підвищення для людей нині не планується і не передбачається", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у четвер.

Деталі

За словами прем'єра, для стабільного функціонування ринку електроенергії та безперебійного постачання Кабмін затвердив постанову про покладання спеціальних зобов'язань на учасників ринку електроенергії, які наразі експортують до Європейського Союзу.

"Рекордні ціни на електроенергію в європейських країнах дають змогу українським генерувальним компаніям заробити значні кошти, які ми пропонуємо частково спрямувати на те, щоб тарифи для українців залишалися стабільними", - додав він.

Доповнення

У травні повідомлялося, що в Україні планують заморозити тарифи на комунальні послуги.

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