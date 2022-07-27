На время войны запретили взыскание долгов за коммуналку

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"ВР запретила во время действия военного положения совершение исполнительных действий по решениям о взыскании с физического лица задолженности за жилищно-коммунальные услуги. Принято в целом", - написал Бакумов в Telegram.

Детали

Документом предлагается на время действия военного положения остановить совершение исполнительных действий в исполнительных производствах о взыскании с физического лица задолженности по ЖКУ, а также решений, должниками по которым являются предприятия оборонно-промышленного комплекса, органы военного управления, воинские части, вузы и другие организации, входящие в состав ВСУ (кроме решений о взыскании зарплаты и денежного довольствия военнослужащих).

Ранее

Верховная Рада отправила на повторное второе чтение законопроект об установлении моратория на повышение тарифов на тепло и газ во время военного положения.