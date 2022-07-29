Рада установила мораторий на повышение тарифов на газ и тепло во время войны
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. Верховная Рада во втором чтении и в целом приняла законопроект №7427, согласно которому тарифы на газ и тепло для украинцев не будут расти во время войны, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, пишет УНН.
Цитата
"Рада установила мараторий на повышение тарифов на услуги распределения природного газа, тарифов на тепловую энергию (ее производство, транспортировку и поставку) и услуги по поставке тепловой энергии и поставке горячей воды", - отметил Гончаренко в Telegram, отметив, что "Нафтогазу" передадут 264,3 млрд грн".
Детали
По данным нардепа, цена на природный газ для бытовых потребителей не подлежит увеличению относительно цены, применявшейся в отношениях между поставщиком и бытовыми потребителями по состоянию на 24 февраля 2022 года.
Также устанавливается временный запрет поставщику природного газа совершать какие-либо действия по принуждению бытового потребителя к оплате задолженности.
Для компенсации потерь субъектов рынка газа предполагается:
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- увеличить доходы и расходы государственного бюджета (итого и по специальному фонду) на 264,3 млрд грн, то есть планируется получить международную грантовую помощь в этой сумме и передать ей Нафтогазу для закупки газа
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- отнести к специальному фонду следующие доходы:
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- поступления от уплаты дивидендов, начисляемых на принадлежащие государству акции НАК "Нафтогаз Украины" по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2022 г. (64,4 млрд грн);
- авансовый взнос по налогу на прибыль при выплате этих дивидендов (11,6 млрд грн);
- поступления в рамках программ помощи ЕС, правительств иностранных государств, международных организаций, донорских учреждений, предоставляемой с целью финансового обеспечения мер, направленных на урегулирование отношений на рынке природного газа и в сфере теплоснабжения во время военного положения и последующего восстановления (188,3 млрд грн).
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Дополнение
На время войны запретили взыскание долгов за коммуналку.