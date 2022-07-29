Рада установила мораторий на повышение тарифов на газ и тепло во время войны

Цитата

"Рада установила мараторий на повышение тарифов на услуги распределения природного газа, тарифов на тепловую энергию (ее производство, транспортировку и поставку) и услуги по поставке тепловой энергии и поставке горячей воды", - отметил Гончаренко в Telegram, отметив, что "Нафтогазу" передадут 264,3 млрд грн".

Детали

По данным нардепа, цена на природный газ для бытовых потребителей не подлежит увеличению относительно цены, применявшейся в отношениях между поставщиком и бытовыми потребителями по состоянию на 24 февраля 2022 года.

Также устанавливается временный запрет поставщику природного газа совершать какие-либо действия по принуждению бытового потребителя к оплате задолженности.

Для компенсации потерь субъектов рынка газа предполагается:



увеличить доходы и расходы государственного бюджета (итого и по специальному фонду) на 264,3 млрд грн, то есть планируется получить международную грантовую помощь в этой сумме и передать ей Нафтогазу для закупки газа



отнести к специальному фонду следующие доходы:







поступления от уплаты дивидендов, начисляемых на принадлежащие государству акции НАК "Нафтогаз Украины" по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2022 г. (64,4 млрд грн);

авансовый взнос по налогу на прибыль при выплате этих дивидендов (11,6 млрд грн);

поступления в рамках программ помощи ЕС, правительств иностранных государств, международных организаций, донорских учреждений, предоставляемой с целью финансового обеспечения мер, направленных на урегулирование отношений на рынке природного газа и в сфере теплоснабжения во время военного положения и последующего восстановления (188,3 млрд грн).



Дополнение

На время войны запретили взыскание долгов за коммуналку.