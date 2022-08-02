Уряд визначив умови нової пропозиції власникам єврооблігацій Нафтогазу на відтермінування виплат

ukru
Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 34053 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 80099 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 120247 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 171727 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 169175 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 169606 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 147204 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 115244 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 108478 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 307453 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
2.8 м/с
93 %
745 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 181391 перегляди

Корнієнко про вибори: потрібно, як мінімум, пів року після закінчення воєнного стану

1 квітня, 14:01 • 78513 перегляди

Генштаб: майже третина боїв - на Покровському напрямку, ворог активний на Сіверському напрямку

1 квітня, 14:01 • 66756 перегляди

Через погодні умови та близькі вибухи: у Харкові замінили прапор на найвищому флагштоку

1 квітня, 15:15 • 39507 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 35653 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 181383 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 307452 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 568841 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 512791 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 713495 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Анналена Бербок

Ілон Маск

Андрій Сибіга

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Німеччина

Київ

Франція

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 35653 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 92005 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 119653 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 142674 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 156227 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Безпілотний літальний апарат

IRIS-T

Зенітна установка Gepard

Фокс Ньюс

Уряд визначив умови нової пропозиції власникам єврооблігацій Нафтогазу на відтермінування виплат

Уряд визначив умови нової пропозиції власникам єврооблігацій Нафтогазу на відтермінування виплат

Київ • УНН

 • 109386 перегляди

КИЇВ. 3 серпня. УНН. На виконання розпорядження КМУ № 625-р від 21.07.2022 Нафтогаз направив на погодження Кабінету міністрів нову пропозицію щодо змін до умов боргових зобов’язань національної компанії перед держателями єврооблігацій, інформує УНН з посиланням на Нафтогаз.

Деталі 

Зазначається, що уряд позитивно оцінив дії Нафтогазу та надав необхідні погодження. Національна компанія направить нові умови відтермінування виплат інвесторам в найближчі дні.

В Уряді наголосили, що розраховують на позитивне рішення держателів єврооблігацій Нафтогазу щодо нових умов відтермінування виплат, що дозволить консолідувати усі наявні ресурси на першочергові потреби держави.

Уряд України очікує, що держателі єврооблігацій Нафтогазу підтримають умови відтермінування виплат, визначені Урядом.

"Це дозволить Нафтогазу використати акумульовані кошти для імпорту природного газу та підготовку до опалювального сезону, який може виявитися найскладнішим в історії України", - йдеться в повідомленні.

Міністерство фінансів України підтвердило, що нова пропозиція держателям єврооблігацій Нафтогазу на відтермінування виплат скоординована з Міністерством фінансів і умови пропозиції інвесторам відповідають умовам пропозиції інвесторам щодо відтермінування виплат за суверенними єврооблігаціями України та пропозиціям інвесторам від Укренерго та Укравтодору.

"Для отримання згоди держателів єврооблігацій на перших зборах кворум повинен скласти 2/3 від загальної номінальної вартості єврооблігацій, а голоси "за" мають віддати 75% від учасників зборів", — зазначив Голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Рада встановила мораторій на підвищення тарифів на газ і тепло під час війни

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка
Bitcoin
$85,098.20
Золото
$3,144.90
Tesla
$268.93
Brent
$74.42
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.45
Ethereum
$1,911.90