Уряд визначив умови нової пропозиції власникам єврооблігацій Нафтогазу на відтермінування виплат

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Зазначається, що уряд позитивно оцінив дії Нафтогазу та надав необхідні погодження. Національна компанія направить нові умови відтермінування виплат інвесторам в найближчі дні.

В Уряді наголосили, що розраховують на позитивне рішення держателів єврооблігацій Нафтогазу щодо нових умов відтермінування виплат, що дозволить консолідувати усі наявні ресурси на першочергові потреби держави.

Уряд України очікує, що держателі єврооблігацій Нафтогазу підтримають умови відтермінування виплат, визначені Урядом.

"Це дозволить Нафтогазу використати акумульовані кошти для імпорту природного газу та підготовку до опалювального сезону, який може виявитися найскладнішим в історії України", - йдеться в повідомленні.

Міністерство фінансів України підтвердило, що нова пропозиція держателям єврооблігацій Нафтогазу на відтермінування виплат скоординована з Міністерством фінансів і умови пропозиції інвесторам відповідають умовам пропозиції інвесторам щодо відтермінування виплат за суверенними єврооблігаціями України та пропозиціям інвесторам від Укренерго та Укравтодору.

"Для отримання згоди держателів єврооблігацій на перших зборах кворум повинен скласти 2/3 від загальної номінальної вартості єврооблігацій, а голоси "за" мають віддати 75% від учасників зборів", — зазначив Голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко.

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