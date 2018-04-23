Правительство Армении ушло в отставку
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. Президент Армении Армен Саркисян подписал указ об отставке правительства страны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт президента Республики.
"Принимая за основу статью 130 Конституции Армении, принять отставку правительства", - говорится в указе, подписанном президентом.
Как сообщал УНН, сегодня премьер Армении Серж Саргсян, из-за которого в стране вторую неделю не утихают протесты, подал в отставку.
Сразу после этого в Ереване состоялось экстренное заседание кабинета министров, на котором исполняющим обязанности главы правительства назначен первый вице-премьер Карена Карапетяна.
В столице Армении Ереване тысячи людей вышли на улицы города, чтобы отпраздновать отставку премьер-министра Сержа Саргсяна.