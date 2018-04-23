Правительство Армении ушло в отставку

"Принимая за основу статью 130 Конституции Армении, принять отставку правительства", - говорится в указе, подписанном президентом.

Как сообщал УНН, сегодня премьер Армении Серж Саргсян, из-за которого в стране вторую неделю не утихают протесты, подал в отставку.

Сразу после этого в Ереване состоялось экстренное заседание кабинета министров, на котором исполняющим обязанности главы правительства назначен первый вице-премьер Карена Карапетяна.



В столице Армении Ереване тысячи людей вышли на улицы города, чтобы отпраздновать отставку премьер-министра Сержа Саргсяна.