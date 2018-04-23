Уряд Вірменії пішов у відставку
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Президент Вірменії Армен Саркісян підписав указ про відставку уряду країни. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт президента Республіки.
"Беручи за основу статтю 130 Конституції Вірменії, прийняти відставку уряду", — йдеться в указі, підписаному президентом.
Як повідомляв УНН, сьогодні прем’єр Вірменії Серж Саргсян, через якого у країні другий тиждень не вщухають протести, подав у відставку.
Одразу після цього у Єревані відбулося екстрене засідання кабінету міністрів, на якому виконувачем обов'язків глави уряду призначили першого віце-прем'єра Карена Карапетяна.
У столиці Вірменії Єревані тисячі людей вийшли на вулиці міста, щоб відсвяткувати відставку прем'єр-міністра Сержа Саргсяна.