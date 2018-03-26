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Правительство решило повысить пошлины на импорт минудобрений из России

Правительство решило повысить пошлины на импорт минудобрений из России

Киев  •  УНН

 • 11016 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. Межведомственная комиссия по международной торговле повысила пошлины на импорт минеральных удобрений из России, передает УНН со ссылкой на сообщение Минэкономразвития.

“Сегодня, 26 марта 2018 года Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение о расширении действия антидемпинговых мер на импорт в Украину нитрата аммония (аммиачной селитры) происхождением из Российской Федерации. Отныне, антидемпинговую пошлину для ОАО “Дорогобуж” составит 29,25%, для других экспортеров и в целом для Российской Федерации — 42,96%. Решение Комиссии вступает в силу со дня опубликования сообщения о нем в “Правительственном курьере”, — говорится в сообщении.

Во время заседания Комиссия установила, что уровень применяемых окончательных антидемпинговых мер относительно импорта в Украину нитрата аммония (аммиачной селитры) из РФ недостаточен для устранения демпинга, который вредит украинским производителям.

Учитывая комплексный характер вопроса и с целью недопущения создания искусственного дефицита минеральных удобрений на внутреннем рынке Украины, Межведомственная комиссия решила, в частности:

  • обратиться в Кабинет Министров Украины с просьбой направить обращение в Верховную Раду Украины с предложением активизировать работу над принятием проекта Закона № 6422 “О внесении изменений в Закон Украины “О Таможенном тарифе Украины” с целью диверсификации поставок удобрений в Украине;
  • обратиться в Антимонопольный комитет Украины с предложением о принятии мер по контролю за ценами на удобрения на внутреннем рынке Украины;
  • проработать вопрос обращения в Кабинет Министров Украины с предложением об исключении товара, являющегося объектом применения антидемпинговых мер из перечня товаров, запрещенных к ввозу в Украину из РФ (постановление КМУ от 30 декабря 2015 № 1147).

Добавим, сейчас в отношении импорта товаров из Российской Федерации действуют 12 защитных торговых мер (10 антидемпинговых, 1 компенсационная и 1 специальная). Кроме того, проводится три расследования по демпинговому импорту российских минудобрений (карбамидно-формальдегидная продукция, нитрат аммония, серная кислота и олеум).

Напомним, оценка потенциальных потерь урожая за 2017 год из-за сверхвысоких цен на минеральные удобрения составляет 32 млрд грн по всем категориям хозяйств, а в отношении сельскохозяйственных предприятий — более 23 млрд грн.

Украинские Национальные Новости

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