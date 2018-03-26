Уряд вирішив підвищити мито на імпорт міндобрив з Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі підвищила мито на імпорт мінеральних добрив з Росії, передає УНН з посиланням на повідомлення Мінекономрозвитку.
“Сьогодні, 26 березня 2018 року Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі ухвалила рішення про розширення дії антидемпінгових заходів на імпорт в Україну нітрату амонію (аміачної селітри), походженням з Російської Федерації. Відтепер, антидемпінгове мито для ПАТ “Дорогобуж” становитиме 29,25%, для інших експортерів та загалом для Російської Федерації — 42,96%. Рішення Комісії набуває чинності з дня опублікування повідомлення про нього в “Урядовому кур’єрі”, — сказано у повідомленні.
Під час засідання Комісія встановила, що рівень застосовуваних остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну нітрату амонію (аміачної селітри) з РФ є недостатнім для усунення демпінгу, який шкодить українським виробникам.
Враховуючи комплексний характер питання та з метою недопущення створення штучного дефіциту мінеральних добрив на внутрішньому ринку України, Міжвідомча комісія вирішила, зокрема:
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- звернутись до Кабінету Міністрів України з проханням направити звернення до Верховної Ради України з пропозицією активізувати роботу над прийняттям проекту Закону № 6422 “Про внесення змін до Закону України “Про Митний тариф України” з метою диверсифікації постачання добрив в Україну;
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- звернутись до Антимонопольного комітету України з пропозицією щодо вжиття заходів з контролю за цінами на добрива на внутрішньому ринку України;
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- опрацювати питання звернення до Кабінету Міністрів України з пропозицією щодо виключення товару, що є об’єктом застосування антидемпінгових заходів з переліку товарів, заборонених до ввезення в Україну з РФ (постанова КМУ від 30 грудня 2015 р. № 1147).
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Додамо, зараз щодо імпорту товарів з Російської Федерації діють 12 захисних торговельних заходів (10 антидемпінгових, 1 компенсаційний та 1 спеціальний). Крім того, проводиться три розслідування щодо демпінгового імпорту російських міндобрив (карбамідно-формальдегідна продукція, нітрат амонію, сірчана кислота та олеум).
Нагадаємо, оцінка потенційних втрат врожаю за 2017 рік через надвисокі ціни на мінеральні добрива становить 32 млрд грн щодо усіх категорій господарств, а стосовно сільськогосподарських підприємств — понад 23 млрд грн.