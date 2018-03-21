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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 23235 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 29954 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 75413 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 80827 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 102602 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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10 марта, 06:48 • 109600 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

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10 марта, 00:20 • 116807 просмотра

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Правительство вынесет решение по эмбарго на ввоз минудобрений из РФ 26 марта

Правительство вынесет решение по эмбарго на ввоз минудобрений из РФ 26 марта

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КИЕВ. 21 марта. УНН. В понедельник, 26 марта, состоится заседание межведомственной группы под председательством первого вице-премьер-министра Степана Кубива, по вопросу урегулирования проблемной ситуации с минеральными удобрениями. Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства, передает корреспондент УНН.

"Есть поручение правительства провести 26 марта соответственное заседание межведомственной группы, чтобы урегулировать этот вопрос и защитить национальных производителей, а также защитить наших украинских аграриев. Поэтому первый вице-премьер-министр, 26 марта, проведет это заседание совместно с министерствами, где будет принято согласованное решение", - сообщил Гройсман.

Он обратился к министрам с просьбой 26 марта урегулировать вопрос и ввести в действие соответствующие решения, которые будут отвечать национальным интересам Украины.

Напомним, на прошлом заседании правительства Гройсман дал поручение ввести временные ограничения на импорт удобрений из Российской Федерации. На этой неделе планировалось принять окончательное решение о санкциях в отношении российских минудобрений.

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