Правительство вынесет решение по эмбарго на ввоз минудобрений из РФ 26 марта
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. В понедельник, 26 марта, состоится заседание межведомственной группы под председательством первого вице-премьер-министра Степана Кубива, по вопросу урегулирования проблемной ситуации с минеральными удобрениями. Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства, передает корреспондент УНН.
"Есть поручение правительства провести 26 марта соответственное заседание межведомственной группы, чтобы урегулировать этот вопрос и защитить национальных производителей, а также защитить наших украинских аграриев. Поэтому первый вице-премьер-министр, 26 марта, проведет это заседание совместно с министерствами, где будет принято согласованное решение", - сообщил Гройсман.
Он обратился к министрам с просьбой 26 марта урегулировать вопрос и ввести в действие соответствующие решения, которые будут отвечать национальным интересам Украины.
Напомним, на прошлом заседании правительства Гройсман дал поручение ввести временные ограничения на импорт удобрений из Российской Федерации. На этой неделе планировалось принять окончательное решение о санкциях в отношении российских минудобрений.