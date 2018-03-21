Уряд винесе рішення щодо ембарго на ввезення міндобрив з РФ 26 березня

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Київ • УНН

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КИЇВ. 21 березня. УНН. У понеділок, 26 березня, відбудеться засідання міжвідомчої групи під головуванням першого віце-прем'єр-міністра Степана Кубіва, щодо питання врегулювання проблемної ситуації із мінеральними добривами. Про це повідомив прем'єр міністр України Володимир Гройсман на засіданні уряду, передає кореспондент УНН.

"Є доручення уряду провести 26 березня відповідне засідання міжвідомчої групи, щоб врегулювати це питання і захистити національних виробників, а також захистити наших українських аграріїв. Тому перший віце-прем'єр міністр, 26 березня, проведе це засідання спільно із міністерствами, де буде ухвалено узгоджене рішення", - повідомив Гройсман.

Він звернувся до міністрів із проханням 26 березня врегулювати питання та ввести в дію відповідні рішення, які відповідатимуть національним інтересам України.

Нагадаємо, на минулому засіданні уряду Гройсман дав доручення ввести тимчасові обмеження на імпорт добрив з Російської Федерації. Цього тижня планувалося ухвалити остаточне рішення щодо санкцій стосовно російських міндобрив.

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