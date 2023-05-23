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13 марта, 19:26 • 48093 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 104673 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 107662 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

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13 марта, 13:40 • 107828 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 101766 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 95493 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

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13 марта, 06:36 • 110356 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 131396 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Правительство выделило дополнительные субвенции семи областям Украины для проектов по восстановлению

Правительство выделило дополнительные субвенции семи областям Украины для проектов по восстановлению

Киев • УНН

 • 715511 просмотра

КИЕВ. 23 мая. УНН. Кабинет министров Украины принял выделение дополнительных субвенций (588 млн гривен) бюджетам семи областей Украины для проектов по восстановлению. Об этом сообщил на заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.

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“Сегодня примем решение о распределении дополнительной субвенции для регионов. 588 млн грн будут выделены бюджетам Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Одесской, Полтавской и Харьковской областей на реализацию в этом году 26 проектов в рамках совместной с Европейским инвестиционным банком чрезвычайной программы. Эти 26 проектов направлены на восстановление больниц, учебных заведений, ЦПАПОВ, общественных и культурных центров», – сказал Шмыгаль.

Дополнение

Кабинет Министров Украины выделил Министерству развития громад, территорий и инфраструктуры из фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии 4 млрд 433 млн 350 тыс. гривен на программу "Восстановление".

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