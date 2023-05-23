Правительство выделило дополнительные субвенции семи областям Украины для проектов по восстановлению
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. Кабинет министров Украины принял выделение дополнительных субвенций (588 млн гривен) бюджетам семи областей Украины для проектов по восстановлению. Об этом сообщил на заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.
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“Сегодня примем решение о распределении дополнительной субвенции для регионов. 588 млн грн будут выделены бюджетам Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Одесской, Полтавской и Харьковской областей на реализацию в этом году 26 проектов в рамках совместной с Европейским инвестиционным банком чрезвычайной программы. Эти 26 проектов направлены на восстановление больниц, учебных заведений, ЦПАПОВ, общественных и культурных центров», – сказал Шмыгаль.
Дополнение
Кабинет Министров Украины выделил Министерству развития громад, территорий и инфраструктуры из фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии 4 млрд 433 млн 350 тыс. гривен на программу "Восстановление".