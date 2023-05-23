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Уряд виділив додаткові субвенції семи областям України для проектів з відновлення

Уряд виділив додаткові субвенції семи областям України для проектів з відновлення

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 травня. УНН. Кабінет міністрів України ухвалив виділення додаткових субвенцій (588 млн гривень) бюджетам семи областей України для проектів з відновлення. Про це повідомив на засіданні уряду прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає УНН.

Цитата

“Сьогодні ухвалимо рішення про розподіл додаткової субвенції для регіонів. 588 млн грн буде виділено бюджетам Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Київської, Одеської, Полтавської та Харківської областей на реалізацію цього року 26 проектів в межах спільної з Європейським інвестиційним банком надзвичайної програми. Ці 26 проектів спрямовані на відновлення лікарень, навчальних закладів, ЦНАПІВ, громадських та культурних центрів”, – сказав Шмигаль.

Доповнення

Кабінет Міністрів України виділив Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури із фонду ліквідації наслідків збройної агресії 4 млрд 433 млн 350 тис. гривень на програму “єВідновлення”.

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