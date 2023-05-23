Уряд виділив додаткові субвенції семи областям України для проектів з відновлення
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. Кабінет міністрів України ухвалив виділення додаткових субвенцій (588 млн гривень) бюджетам семи областей України для проектів з відновлення. Про це повідомив на засіданні уряду прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає УНН.
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“Сьогодні ухвалимо рішення про розподіл додаткової субвенції для регіонів. 588 млн грн буде виділено бюджетам Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Київської, Одеської, Полтавської та Харківської областей на реалізацію цього року 26 проектів в межах спільної з Європейським інвестиційним банком надзвичайної програми. Ці 26 проектів спрямовані на відновлення лікарень, навчальних закладів, ЦНАПІВ, громадських та культурних центрів”, – сказав Шмигаль.
Доповнення
Кабінет Міністрів України виділив Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури із фонду ліквідації наслідків збройної агресії 4 млрд 433 млн 350 тис. гривень на програму “єВідновлення”.