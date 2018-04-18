Правительство выделило дополнительные 500 млн гривен на поддержку украинского кино

"Украинское кино становится мировым трендом. Сегодня мы примем решение о предоставлении дополнительных 500 млн грн поддержки на производство кинопродукции в Украине", - сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, открывая заседание правительства.



По словам министра культуры Евгения Нищука, который представил соответствующее решение, объем выделенных на кинематографию средств из госбюджета растет ежегодно. В 2018 году эта сумма составляет 1 млрд гривен, при том, что в 2014 году было выделено 25 млн гривен, в 2017 году - 500 млн гривен.

Как сообщал УНН, полнометражный фильм "Женщина на войне" режиссера Бенедикта Ерлинґсона, созданный в копродукции Франции, Исландии и Украины, покажут в рамках конкурсной программы "Неделя критики" на 71-м Каннском кинофестивале.