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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Правительство выделило дополнительные 500 млн гривен на поддержку украинского кино

Киев • УНН

 • 13711 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. Сегодня правительство приняло решение о предоставлении дополнительных 500 млн грн поддержки на производство кинопродукции в Украине. Соответствующее постановление правительства одобрили на заседании правительства, передает корреспондент УНН.

Правительство выделило дополнительные 500 млн гривен на поддержку украинского кино

"Украинское кино становится мировым трендом. Сегодня мы примем решение о предоставлении дополнительных 500 млн грн поддержки на производство кинопродукции в Украине", - сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, открывая заседание правительства.

По словам министра культуры Евгения Нищука, который представил соответствующее решение, объем выделенных на кинематографию средств из госбюджета растет ежегодно. В 2018 году эта сумма составляет 1 млрд гривен, при том, что в 2014 году было выделено 25 млн гривен, в 2017 году - 500 млн гривен.

Как сообщал УНН, полнометражный фильм "Женщина на войне" режиссера Бенедикта Ерлинґсона, созданный в копродукции Франции, Исландии и Украины, покажут в рамках конкурсной программы "Неделя критики" на 71-м Каннском кинофестивале.

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