Уряд виділив додаткові 500 млн гривень на підтримку українського кіно
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Сьогодні уряд ухвалив рішення про надання додаткових 500 млн грн підтримки на виробництво кінопродукції в Україні. Відповідну постанову урядовці схвалили на засіданні уряду, передає кореспондент УНН.
"Українське кіно стає світовим трендом. Сьогодні ми приймемо рішення про надання додаткових 500 млн грн підтримки на виробництво кінопродукції в Україні", - сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, відкриваючи засідання уряду.
За словами міністра культури Євгена Нищука, який представив відповідне рішення, обсяг виділених на кінематографію коштів з держбюджету зростає щороку. У 2018 році ця сума складає 1 млрд гривень, при тому, що у 2014 році було виділено 25 млн гривень, у 2017 році – 500 млн гривень.
Як повідомляв УНН, повнометражний фільм “Жінка на війні” режисера Бенедикта Ерлінґсона, створений у копродукції Франції, Ісландії та України, покажуть в рамках конкурсної програми “Тиждень критики” на 71-му Каннському кінофестивалі.