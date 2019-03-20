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Правительство выделило 54,6 млн грн на повышение квалификации госслужащих

Киев • УНН

 • 11570 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Кабмин утвердил объемы государственного заказа Национальному агентству по вопросам государственной службы повышения квалификации государственных служащих, глав государственных администраций и служащих местного самоуправления на 2019 год стоимостью 54,6 млн грн. Об этом сообщает пресс-центр Минэкономразвития, передает УНН.

Правительство выделило 54,6 млн грн на повышение квалификации госслужащих

"Согласно принятому Правительством постановлению, в этом году повышение квалификации пройдут 26 275 государственных служащих и должностных лиц местного самоуправления. Утверждена сумма расходов из Государственного бюджета Украины на эти цели - 54,6 млн грн", - говорится в сообщении.

В Минэкономразвития отметили, что государственные заказчики передали свои предложения по объемам госзаказа на повышение квалификации государственными служащими и служащими местного самоуправления к рассмотрению Министерства, в соответствии с положениями постановления Кабинета Министров Украины от 15 апреля 2013 № 306 "О порядке формирования государственного заказа на подготовку специалистов, научных, научно-педагогических и рабочих кадров, повышение квалификации и переподготовку кадров".

Как сообщал УНН, в правительстве приняли увеличение подоходного налога в пользу поступлений в бюджеты городов и ОТО.

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