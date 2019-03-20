Уряд виділив 54,6 млн грн на підвищення кваліфікації держслужбовців
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Кабмін затвердив обсяги державного замовлення Національному агентству з питань державної служби на підвищення кваліфікації державних службовців, голів державних адміністрацій та службовців місцевого самоврядування на 2019 рік вартістю 54,6 млн грн. Про це повідомляє прес-центр Мінекономрозвитку, передає УНН.
"Згідно з ухваленою Урядом постановою, цьогоріч підвищення кваліфікації пройдуть 26 275 державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. Затверджена сума видатків із Державного бюджету України на ці потреби - 54,6 млн грн", - йдеться у повідомленні.
У Мінекономрозвитку зазначили, що державні замовники передали свої пропозиції щодо обсягів держзамовлення на підвищення кваліфікації державними службовцями та службовцями місцевого самоврядування до розгляду Міністерства, згідно з положеннями постанови Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2013 року № 306 "Про порядок формування державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів".
Як повідомляв УНН, в уряді ухвалили збільшення прибуткового податку на користь надходжень до бюджетів міст та ОТГ.